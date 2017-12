Lula dá destaque a Petrobras no seu programa de rádio No seu programa semanal de rádio, o Café com o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva deu destaque à Petrobrás, ao explicar o fato de o País ter atingido a auto-suficiência na área de petróleo. "Eu acredito que ser brasileiro, conhecer a história da Petrobrás e viver o 21 abril de 2006 como eu vivi, eu acho que é uma dádiva de Deus. Estávamos eu, o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a ministra Dilma e o ministro Silas. Nós pegamos o helicóptero e andamos 50 minutos mar adentro. Chegamos na P-50, aquilo é uma caixa de fósforos dentro do Oceano Atlântico". Segundo Lula, a plataforma parece uma cidade e ainda, produz energia que daria para suprir as necessidades elétricas de um município de 300 mil habitantes". Ele explicou ainda que a P-50 é uma plataforma extremamente moderna e tem a capacidade de armazenar praticamente a produção diária de petróleo do Brasil. Além disso, segundo Lula, a plataforma terá ligados 36 poços de petróleo a ela, tornando-a a maior plataforma em operação no Brasil. Dono do próprio nariz Lula afirmou acreditar que a Petrobrás é motivo de orgulho porque ao longo de 50 anos, "a Petrobrás tem sido uma empresa de formação e produção de conhecimento como poucas empresas no mundo. "E agora, temos muito mais orgulho porque a auto-suficiência significa que somos donos do nosso nariz. A Petrobras conseguiu o seu intento que o povo brasileiro buscou durante cinqüenta anos: ser auto-suficiente".