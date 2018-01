Lula dá início às obras do PAC nesta semana no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará início ao lançamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Rio de Janeiro nesta semana. Na terça-feira, no Palácio das Laranjeiras (RJ), ele participará da cerimônia de assinatura de convênio entre o Ministério dos Transportes e o governo estadual para a construção do Arco Rodoviário. A obra do maior trecho do Arco Rodoviário, que liga a rodovia BR-40 ao Porto de Itaguaí, o equivalente a 70 quilômetros, está parada. Os trechos restantes estão em fase de duplicação. Quando ficar pronto, o Arco Rodoviário do Rio de Janeiro terá 145 quilômetros que ligarão a cidade de Itaboraí ao Porto de Itaguaí passando pela Baixada Fluminense. Antes de participar do evento no Palácio das Laranjeiras, Lula inaugurará o Centro Operacional dos Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em julho. Na segunda, o presidente se reúne com os ministros da coordenação política. Com o fim das eleições para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, a expectativa é que Lula inicie a troca de ministros. Porém, o presidente já avisou que não tem pressa para fazer a reforma. ?Não começa na segunda-feira. Primeiro, eu não estou com pressa de fazer a reforma ministerial. As coisas estão indo bem, nós acabamos de ter a eleição na Câmara, nós temos conversado com os partidos políticos e, em algum momento, eu vou começar a chamar os partidos e discutir, então, as mudanças que eu tenho que fazer no governo?, afirmou, ao visitar na sexta as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas, em Campinas (SP). Devem participar da reunião de coordenação o vice-presidente da República e os ministros das Relações Institucionais, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e Justiça.