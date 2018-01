Lula dá sinal verde para fundo com recursos do FGTS O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, após conversa com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu sinal verde para a proposta de criação do fundo de investimento em infra-estrutura formado com recursos do patrimônio líquido do FGTS. Segundo Marinho, a proposta já foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. Ele conversou sobre a proposta com o ministro Mantega. O ministro disse que falta ainda o presidente decidir se o fundo será criado por medida provisória ou por meio de um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso. Marinho comentou que, se o fundo for criado por MP, em janeiro de 2007 poderá estar operando. Conforme suas informações, o patrimônio líquido do FGTS é hoje de cerca de R$ 20 bilhões, dinheiro que, segundo ele, está integralmente investido em títulos públicos. Marinho disse que o fundo de infra-estrutura poderá utilizar 80% do patrimônio do FGTS em infra-estrutura. O fundo poderá aplicar em investimentos de saneamento, energia, rodovia, ferrovia e outros projetos na área de infra-estrutura. Ele deixou claro que os recursos não serão destinados apenas à área de saneamento. Segundo ele, ações na área de infra-estrutura para colocar o Brasil em processo de crescimento é uma exigência do presidente Lula. Marinho também informou que caberá à Caixa econômica Federal administrar os recursos do fundo. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, já afirmou que o saneamento é uma "área prioritária" para receber recursos do FGTS que forem canalizados para financiar obras de infra-estrutura em geral. "Saneamento é um problema que afeta todas as cidades brasileiras e é uma prioridade", afirmou Fortes, ao deixar o Ministério da Fazenda onde se reuniu com Mantega. Previdência O ministro do Trabalho aproveitou para dar a sua receita para o governo conseguir o equilíbrio das contas da Previdência: crescimento da economia e continuidade do processo de melhoria da gestão. Segundo o ministro, as medidas para a melhoria da gestão já implementadas pelo governo vão garantir uma redução de cerca de R$ 10 bilhões no déficit da Previdência este ano. Pelos cálculos do ministro, o déficit da Previdência este ano ficaria entre R$ 50 bilhões e R$ 52 bilhões, mas, com as medidas, fecharia o ano entre R$ 40 bilhões e R$ 42 bilhões. "Para equilibrar a Previdência, precisamos (fazer) crescer a economia e dar continuidade ao processo de gestão", disse. Ele previu, também, que a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas vai causar um grande impacto no sentido de diminuir a informalidade no mercado de trabalho: "Vocês vão ver o impacto que vai dar. Será grande."