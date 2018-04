Lula defende atuação do BB na África, China e AL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira, 20, o aumento da presença do Banco do Brasil (BB) no exterior. Em reunião com o Conselho Diretor do BB, Lula afirmou que a instituição precisa ter presença física expressiva nos países que são os principais parceiros comerciais do Brasil. Citou como exemplos a América Latina, a África e a China.

Atualmente, o BB trabalha para transformar em agências os escritórios que mantém na Venezuela, México e Uruguai, o que aumenta a perspectiva de negócios nesses países. A transformação deve acontecer ainda em 2009. Na China, o BB mantém um escritório, mas a transformação dele em agência depende das autoridades chinesas.

Segundo relatos de participantes da reunião, realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Lula defendeu, no encontro, a manutenção da estratégia do BB de adquirir outras instituições financeiras, como fez com o Banco Nossa Caixa e o Banco Votorantim.

Falando aos diretores do BB, o presidente defendeu a importância do trabalho dos bancos públicos, em especial o do Banco do Brasil. Comentou que os serviços dessas instituições foram importantes para que o Brasil tivesse condições de enfrentar o auge da crise financeira, fornecendo o crédito que estava escasso no mercado. Lula disse ter "pena" dos países ricos, que não têm bancos públicos fortes. Ele deu como exemplos a Alemanha e os Estados Unidos. O presidente pediu que o Banco do Brasil mantenha a estratégia de ofertar crédito a famílias e empresas.

Ainda de acordo com participantes da reunião, Lula não fez nenhuma cobrança em relação ao comportamento dos juros e spreads no Banco do Brasil.

Fundo

O BB pretende começar a operar um Fundo Garantidor de Operações já no início de agosto. A informação foi dada há pouco pelo presidente da instituição, Aldemir Bendine. Segundo ele, o fundo começará a operar com R$ 650 milhões no início do próximo mês e deve reduzir o juro nos empréstimos destinados às pequenas e médias empresas.

Em entrevista após reunião com Lula, o presidente do BB disse que está "atento às oportunidades de mercado". Bendine afirmou, no entanto, que não está vendo, "no momento, nenhuma boa oportunidade".