Lula defende bancos públicos e critica privatizações O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que os bancos públicos, como o Banespa, podem ter sido usados para reforçar ilegalmente o orçamento de campanhas eleitorais no passado. Ele fez uma defesa da existência dos bancos públicos. Em reunião com executivos do Banco do Brasil, ele relacionou as consequências desse fato às privatizações ocorridas principalmente no fim dos anos 90 e início dos 2000.