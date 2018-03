Lula defende cobrança do IOF sobre capital estrangeiro O Brasil passou a ser visto como a "bola da vez" dos investidores estrangeiros, na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista após visita à vila olímpica da Mangueira, ele justificou a adoção da alíquota de 2% do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o capital externo. Lula observou que a medida "leva um tempo para amadurecer". Ele também defendeu a taxação do ponto de vista das contas externas, assim como a compra de dólares pelo Banco Central (BC), para buscar "o equilíbrio no câmbio".