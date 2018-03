Lula defende entrosamento comercial com Ucrânia

Lula falou da diversificação da balança comercial no Brasil, lembrando que 60% do fluxo estava dividido entre União Europeia e Estados Unidos e que em seu primeiro mandato decidiu diversificar com outros parceiros comerciais para ficar menos dependente. "Redescobrimos a America do Sul e a America Latina, descobrimos a África, e passamos a olhar para o Oriente Médio, além da Ásia, entre outros", afirmou Lula, sugerindo que os ucranianos façam o mesmo. "Saímos de uma balança comercial de US$ 60 bilhões para US$ 200 bilhões e é pouco, muito pouco, se olharmos a potencialização que existe com vários países", afirmou.

Segundo Lula, o Brasil é uma oportunidade para a Ucrânia e a Ucrânia é uma oportunidade para o Brasil. Ele citou vários setores que poderão ter seus negócios ampliados, como o de fertilizantes. O Brasil é um grande importador do produto. "Por que não construímos uma joint venture para fabricar fertilizantes que o Brasil precisa?", questionou.

Segundo o presidente, se o mundo quiser mudar a sua matriz energética, terá de fazer parceria com o Brasil. "O Brasil não vai parar de crescer e os investimentos públicos não vão parar. Vamos construir mais ferrovias, estradas e hidrelétricas. Nós trabalhamos com a convicção de que em breve seremos a quinta economia do mundo. Aprendemos que a economia pode crescer sem inflação e que a balança comercial pode crescer sem asfixiar o mercado interno", disse.