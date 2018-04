Lula defende fim da 'ditadura' das agências de rating

Não se tratou do primeiro ataque de Lula às agências. Desde o ano passado, em vários discursos, o presidente vem criticando duramente o fato de várias consultorias terem mantido classificações mais favoráveis à economia americana, mesmo depois do estouro da crise financeira que teve epicentro naquele país. Sua ponderação, entretanto, não chegou a figurar no documento final do encontro do G-8 e do G-5.

Diante de uma plateia mais eclética, Lula omitiu uma das propostas que defendeu com entusiasmo até a cúpula dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), em junho passado, na Rússia - a eliminação do dólar como moeda internacional de referência. O presidente mencionou, discretamente, o empenho de seu governo para que seja adotado o mecanismo de comércio em moeda local com países como a China, a Índia e os vizinhos sul-americanos - alternativa que, a rigor, tem potencial de substituir o dólar nas trocas entre esses parceiros.

Lula enfatizou também a necessidade de aprofundamento da cooperação entre os países em desenvolvimento - em especial, entre os membros do Foro Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) e do G-5 -, como forma de garantir uma recuperação mais rápida desses países, "menos à sombra" das economias desenvolvidas. Ele enumerou ainda as iniciativas adotadas pelo País antes e depois da crise e reforçou sua defesa de uma reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial que possa alterar a composição acionária dessas instituições e acabar com a ideia de que são "condomínios" dos europeus e americanos, segundo Marco Aurélio.