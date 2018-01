Lula defende ´forte política de ajuste fiscal´ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicou, na segunda entrevista do dia, o que quis dizer quando falou, durante sua diplomação, no Tribunal Superior Eleitoral, com a afirmação de que o segundo mandato será de mais responsabilidade. "Quando eu digo maior responsabilidade, eu estou dizendo que, agora, não tenho que me comparar com os outros, tenho que me comparar comigo mesmo e provar que é possível fazer uma forte política de ajuste fiscal, manutenção do controle da inflação e forte política de crédito para o povo pobre." O presidente, ao sair da cerimônia no TSE, afirmou que não adianta a economia crescer a um ritmo de 8% ou 9% como em outros períodos, a exemplo do chamado "milagre brasileiro", de 1968 a 1973 e do período do ex-presidente Juscelino Kubitschek (anos 50), "quando a inflação era muito alta, e houve uma concentração de renda, e sequer o aumento do salário mínimo acompanhava a inflação." Lula disse que o milagre a ser feito hoje é o de "compreender três coisas básicas: a primeira é que o Brasil é um país capitalista, e precisa ter capital circulando para as pessoas fazerem seus investimentos; a segunda, que precisamos ter uma forte política de crédito para que o povo pobre possa se tornar cidadão; e a terceira é que temos de ter uma forte política de crescimento acompanhado de uma política social de distribuição de renda, senão o Brasil perderá o bonde do Século 21, como já perdeu nos séculos 19 e 20." Ainda comentando seu discurso no TSE, Lula disse que o que o emocionou, outra vez, ao ponto de chorar novamente, "foi o fato de o povo mais humilde ter se manifestado e saído em defesa da política social do governo e ter feito a defesa do controle da inflação". O presidente concluiu: "Depois, temos uma coisa que nós, brasileiros e brasileiras, temos que assumir: o Brasil precisa deixar de ser uma eterna promessa para ser uma realidade."