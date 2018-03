Lula defenderá mais investimentos amanhã em discurso

"Vocês estão lembrados que no dia 22 de dezembro (do ano passado) eu fui para a TV pedir para o povo consumir. Este ano eu fiz um pronunciamento que vai ao ar na terça-feira, mostrando ao povo que agora é hora do investimento", disse Lula, durante conversa com jornalistas hoje pela manhã.

No pronunciamento, segundo Lula, o presidente fará um balanço da economia e mostrará o que o governo está fazendo para "garantir que 2010 seja um ano melhor do que foi 2009, 2008, 2007, e trabalhar".

"O ano que vem eu tenho muito mais trabalho do que eu tive este ano e certamente quem vier depois de mim vai ter de trabalhar muito mais, porque o Brasil, depois de mais de 20 anos de paralisia, redescobriu o gosto de trabalhar, de ter obras públicas e investimentos", disse.