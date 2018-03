Lula defenderá redução do protecionismo no Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje à noite para Montevidéu, Uruguai, onde participará amanhã da 38ª reunião de Cúpula do Mercosul. Durante o encontro, Lula vai defender a redução do protecionismo na região, que aumentou muito por causa da crise financeira internacional.