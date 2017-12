Lula destaca que Mercosul aprofundou relação entre países Em discurso durante a cúpula de Ouro Preto, em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Mercosul, durante a última década, ratificou e aprofundou a relação entre os países, superando grandes dificuldades que afastaram esses países durante muitos anos. De acordo com o presidente, "é inegável que o bloco adquiriu um poder enorme de atuação nos últimos tempos e que, por causa disso, tem crescido o interesse de outros países em juntar-se a nós". Lula citou a adesão da Colômbia, do Equador e da Venezuela como Estados associados ao bloco. "O Mercosul avança como eixo dinâmico", disse, destacando que o bloco deverá se tornar a espinha dorsal da comunidade sul-americana de nações e deve-se transformar em um ator mais ativo em outras associações internacionais. O presidente afirmou que os países estão decididos a avançar num amplo acordo de negociação com a União Européia e citou os entendimentos firmados durante a programação da reunião do Conselho do Mercado Comum, como os fechados com a Índia e com a União Aduaneira da África Austral (Sacu, na sigla em inglês). Lula destacou o Fundo de Convergência para corrigir a simetria entre os países e a eliminação da Tarifa Externa Comum (TEC), entre outros temas tratados durante as reuniões realizadas em Belo Horizonte. De acordo com ele, todas essas iniciativas solidificam a verdadeira cidadania do bloco e consolidam uma identidade nacional genuína dos países. "O Mercosul avançará junto com os países", frisou. Presidência Ao final do discurso, o presidente informou que passará a presidência pro tempore para o Paraguai, que irá exercer esta função até o próximo encontro de cúpula, que será realizado em Assunção. Ele também pediu uma salva de palmas ao presidente do Uruguai, Jorge Battle, que está deixando o cargo. Lula lembrou também que a reunião de cúpula desta semana acontece dez anos após o Tratado de Ouro Preto, que definiu as diretrizes básicas do bloco, na mesma cidade mineira.