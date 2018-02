Lula deve anunciar pacote de habitação nesta terça-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar o pacote da habitação no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, às 15h00, segundo informação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), uma das entidades convidadas para o evento. Porém, até agora o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda não confirmam o anúncio. Além das medidas já divulgadas, como o crédito consignado para a habitação e os financiamentos corrigidos por taxas de juros fixas, o pacote deverá trazer outras novidades, segundo a CBIC. Uma delas é uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para conjuntos habitacionais a serem construídos em indústrias cuja instalação ou ampliação for financiada pelo banco. Haverá, ainda, uma linha de crédito específica para inovação tecnológica no setor. O pacote também conterá alterações nas regras da TR, cujos detalhes não foram informados.