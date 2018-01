Lula deve defender Palocci na reunião do Conselho do Desenvolvimento Em meio a questionamentos pelo próprio PT sobre a política econômica do governo, o Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social (CNDES) se reúne nesta quarta pela primeira vez sob o comando do novo ministro Jaques Wagner para discutir a retomada do crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais e a análise de um conjunto de medidas - definidas como de política industrial- que deverão injetar mais de R$ 2 bilhões na economia. A reunião, marcada para às 10 horas, será aberta com um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contará com a participação dos ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Furlan. A carta de concertação que será debatida na reunião, distribuída previamente aos conselheiros, tem como princípio base a questão da retomada do crescimento econômico. A expectativa de fontes do Planalto é que Lula reafirme aos conselheiros que a política econômica executada pelo ministro Antonio Palocci é a que ele, Lula, definiu.