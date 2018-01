Lula deve interceder em favor de acordo entre Argentina e FMI O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá interceder em favor da conclusão do acordo da Argentina com o FMI, durante os encontros que terá com o diretor-gerente do Fundo, Horst Koehler, sábado, e com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, no próximo dia 10, em Washington. O pedido de intermediação foi apresentado na última segunda-feira a Lula, em Buenos Aires, pelo presidente argentino, Eduardo Duhalde, em um momento de impasse do país vizinho com o FMI por causa das garantias exigidas. Fontes da área econômica argentinas informaram que Lula concordou com a missão. A Argentina pleiteia um empréstimo de cerca de US$ 15 bilhões para a rolagem da dívida externa. Ainda há a possibilidade de que o governo Duhalde também peça a mediação do presidente Fernando Henrique Cardoso, que se reunirá com Koehler na tarde desta sexta-feira, logo depois do embarque de Duhalde e da comitiva de volta a Buenos Aires. A atuação de FHC deverá ser mais uma vez requerida na inclusão de uma possível declaração de apoio à Argentina no documento final da Reunião de Cúpula do Mercosul, Chile e Bolívia, que se encerra nesta sexta-feira em Brasília. O impasse entre a Argentina e o FMI, que já se arrasta por 11 meses de duras negociações, continua centrado nas garantias exigidas de cumprimento das metas já definidas. Conforme explicou o vice-chanceler argentino, Martín Redrado, seu país concorda com o compromisso de registrar, em 2003, superávit primário consolidado de 2,5% do PIB e o teto de 35% para a taxa de inflação no ano. Entretanto, o governo argentino não aceita apresentar uma garantia de que o resultado positivo nas contas públicas será obtido por meio da elevação dos impostos. Segundo Redrado, isso significaria a incipiente recuperação da atividade econômica, que se deve expandir em 3% a 4% no próximo ano. A Argentina resiste também às pressões do Fundo para incluir no acordo um compromisso de não expansão da base monetária ? o volume de moeda nacional em circulação na economia - nos próximos anos. O principal risco para um compromisso como esse está na possibilidade de aprovação, pelo Supremo Tribunal da Argentina, da redolarização dos depósitos bancários a prazo, com base na paridade com a moeda americana. ?O FMI segue uma linha equivocada. Em vez de atuar como emprestador de última instância, age como o síndico ou o auditor que administra quebra?, critica Redrado. ?O FMI só enxerga o preto e o branco. Não consegue entender os diferentes matizes do cinza?. Redrado ainda reforçou a tese de que a Argentina, nos últimos 11 meses, vem conseguindo reverter, aos poucos, a estagnação econômica que marcou o primeiro semestre do ano e viver com o que produz. Durante a reunião dos ministros do Mercosul, Chile e Bolívia, na sexta-feira, em Brasília, ele argumentou que seu país vem registrando superávit comercial médio de US$ 1,2 bilhão ao mês e conseguiu estabilizar a taxa de câmbio em torno de US$ 3,60, o que permitiu a liberação dos depósitos à vista presos do chamado ?corralito?. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Celso Lafer, adiantou que esse cenário deverá ser novamente debatido durante o encontro dos presidentes do Mercosul, Chile e Bolívia, sexta-feira. Essa discussão abrirá a possibilidade de inclusão de uma declaração de apoio no documento final da reunião de cúpula. ?A Argentina tem apresentado melhora expressiva em seus indicadores, o que mostra a seriedade e a responsabilidade do governo na condução da economia do país", afirmou Lafer. ?Não tenho dúvidas de que essa questão será tratada pelos presidentes e que daremos mais uma vez o respaldo à Argentina?.