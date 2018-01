Lula deve participar de Fórum Econômico Mundial em janeiro O presidente Luiz Inácio Lula deve participar mais uma vez do da reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que acontecerá entre os dias 24 e 20 de janeiro de 2007 em Davos. Fontes do governo informaram que o presidente, embora não tenha ainda dado uma confirmação final, manifestou sua intenção de comparecer ao evento, que reúne milhares de empresários, acadêmicos e analistas na pequena cidade dos Alpes suíços. Se isso de fato ocorrer, será a terceira vez que Lula participará do encontro desde que foi eleito presidente em 2002. Uma das prioridades do governo brasileiro no evento será o de ressaltar a atratividade da economia brasileira para atração de investimentos em infra-estrutura. A lista dos ministros que acompanharão o presidente em Davos ainda depende da reforma ministerial, que poderá não ser concluída antes do evento. No entanto, a exemplo dos últimos anos, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, deverão comparecer ao encontro. Com o tema A Equação da Mudança do Poder, o WEF de 2007 pretende fixar suas discussões em novas formas de gerenciamento para o mundo na busca do crescimento econômico diante do processo de globalização e avanços tecnológicos.