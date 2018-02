Lula deve receber proposta de banda larga no dia 24

A proposta para a implantação do Plano Nacional de Banda Larga que vem sendo elaborada por um grupo técnico do governo será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira da próxima semana, dia 24, às 15h30. A informação é do coordenador dos programas de inclusão digital do governo federal, Cezar Alvarez.

"A banda larga no Brasil ainda é para poucos, concentrada, lenta e cara", disse Alvarez, ao participar hoje do seminário "Alternativas para o Desenvolvimento da Infraestrutura e do Acesso em Banda Larga", promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), da Presidência da República.

Segundo ele, o desafio do Brasil é massificar a banda larga e fazer com que os serviços de internet em alta velocidade cheguem a todos os lugares do País, com qualidade e preços acessíveis. A proposta, segundo Alvarez, "pretende impulsionar e estruturar um grande sistema nacional de banda larga que favoreça a competição, que seja para o público e o privado, rápida, barata, segura e acessível a todos os cidadãos e instituições do Brasil".