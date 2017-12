Lula deve receber Snow amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe amanhã, em Brasília, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow. Por incompatibilidade na agenda presidencial - Lula está no Espírito Santo -, o encontro não acontecerá nesta terça-feira, quando Snow estará em Brasília para conversar com autoridades brasileiras. O desencontro obrigou Snow a mudar seus planos iniciais, segundo organizadores da visita. Em princípio, o secretário do Tesouro estaria amanhã em São Paulo, onde almoçaria com empresários e concederia coletiva de imprensa, viajando em seguida para a Colômbia. Com a alteração de planos, ele chegará a São Paulo no fim da manhã, almoçará com empresários e voltará em seguida a Brasília para conversar com Lula. Snow vem ao Brasil menos de um ano após a visita de seu antecessor, o polêmico Paul O´Neill, cujas declarações causaram mal-estar diplomático diversas vezes no Brasil e na Argentina e no próprio Fundo Monetário Internacional (FMI). O´Neill veio ao Brasil em agosto de 2002. Em São Paulo, ele discursa para cerca de 100 empresários em almoço promovido pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) e a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI). Os participantes pagarão entre R$ 110,00 (sócios) e R$ 220,00 (não-sócios) para ouvir o secretário norte-americano. O fortalecimento das relações bilaterais será o tema central do discurso de Snow em São Paulo. Com a mesma proposta e o objetivo de conhecer as novas lideranças da América do Sul, Snow visitará também a Colômbia e o Equador. Nesta terça-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos se reúne com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e com o ministro Antonio Palocci, da Fazenda.