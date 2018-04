Lula deveria compreender entidades empresariais, diz CNI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria compreender que entidades empresariais dão voz ao conjunto das empresas brasileiras e que nem todas estão indo tão bem. A colocação de Monteiro Neto foi uma resposta às críticas feitas pelo presidente Lula em São Paulo, na segunda-feira à noite, quando afirmou que empresários que o procuram isoladamente dizem que os negócios vão bem, mas quando estão em grupos, fazem um discurso radicalmente contrário. "Acho que o presidente deveria compreender que é natural que entidades possam vocalizar os interesses do conjunto do setor empresarial e não de empresas isoladamente." Monteiro Neto afirmou que há setores empresariais que, "inquestionavelmente", vão bem. "Há grandes empresas que têm tido resultados impressionantes do ponto de vista de retorno e de lucro. O mercado de capitais vive também um bom momento no Brasil, basta ver a quantidade de lançamentos de ações que estão ocorrendo", destacou. Segundo ele, no entanto, essa não é a realidade de todos os setores. "Há setores que vão mal e estão enfrentando dificuldades, sobretudo as médias e pequenas empresas, por causa da competição com o produto importado, por causa da alta carga tributária, do custo do financiamento ainda elevado e do excesso de burocracia", afirmou o presidente da CNI, ao deixar a cerimônia de entrega do documento "Agenda de Princípios para o Brasil" ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Gerdau rebate críticas O empresário Jorge Gerdau Johannpeter também rebateu as críticas de Lula. "Essa dualidade existe sim, mas acho que não cabe uma crítica", afirmou. E justificou: individualmente o empresário brasileiro demonstra capacidade e criatividade de enfrentar os seus problemas, mas "é preciso reconhecer que existem problemas macros que devem ser enfrentados por toda a sociedade e é neste sentido que as entidades empresariais devem reclamar".