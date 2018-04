Lula discute energia e integração no Chile e na Argentina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se esta semana com os presidentes do Chile, Michelle Bachelet, e da Argentina, Néstor Kirchner, quando assinará acordos energéticos e discutirá assuntos políticos regionais. Lula chega a Santiago na noite de quarta-feira e no dia seguinte assina entre 11 e 15 acordos com Bachelet, entre eles um de cooperação na área de biocombustíveis, iniciativa com a qual buscará "dar apoio ao Chile para desenvolver o setor", disse nesta terça-feira, 23, uma fonte do Itamaraty. "O Chile tem uma matriz energética muito vulnerável, poucos recursos hidráulicos. A idéia é ajudarmos neste tema", comentou a fonte, que pediu para não ser identificada. É esperado também que Lula e a presidente chilena reforcem sua "Aliança Renovada", entendimento com o qual destacam uma visão comum a favor da economia aberta e do livre comércio, marcando diferenças com outros governos da América do Sul nos quais avançam políticas de nacionalização e tendências contrárias à globalização. Em Santiago, acompanhado de pelo menos sete de seus ministros, Lula visitará também a escola pública República do Brasil, e se reunirá, junto a Bachelet, com empresários dos dois países. Também está prevista uma visita à representação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) no Chile e uma consulta com o titular da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), José Luis Machinea. Na noite de quinta-feira, o presidente viajará a Buenos Aires, onde dormirá no elegante Palácio Pereda, residência do embaixador brasileiro na Argentina. Na sexta-feira, Lula se reunirá com Kirchner na casa presidencial de Olivos para uma "agenda ampla e aberta" na qual devem ser abordadas questões relacionadas aos crescentes investimentos brasileiros na Argentina. O diálogo inclui também o tema da criação do chamado Banco do Sul, organismo de crédito regional respaldado pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. O projeto recebeu a adesão da Argentina, mas é visto com ressalvas pelo Brasil.