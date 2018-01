Lula discute escoamento da safra com Rodrigues O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido, neste momento, no Palácio do Planalto, com os ministos da Agricultura, Roberto Rodrigues; da Casa Civil, José Dirceu; e dos Transportes, Alfredo Nascimento; para discutir obras de infra-estrutura para facilitr o escoamento da safra agrícola. Outro tema do encontro é o problemam do porto de Paranaguá, onde estivadores fizeram greve por melhores salários e agora caminhoneiros continuam bloqueando a estrada que vai ao litoral paranaense, exigindo indenização pelos dias que foram obrigados a ficar parados na beira da estrada, à espera do fim da greve. A audiência de Roberto Rodrigues com o presidente estava marcada desde a semana passada, quando o ministro abriu uma crise ao chamar o ministro do Planejamento, Guido Mantega, de "vagabundo" durante encontro com deputados e usineiros nordestinos.