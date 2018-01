Lula discute Integração Mercosul-UE em Roma O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou café da manhã, hoje em Roma, com o líder do Partido Democrático, Massimo D´Alema. Eles conversaram, principalmente, sobre a integração Mercosul-União Européia (UE), já que D´Alema é presidente da Comissão do Parlamento Europeu para a América Latina. O encontro durou 40 minutos e teve também a presença do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Massimo D´Alema confirmou que as perspectivas de integração foram o tema da conversa. Destacou que é preciso impulsionar politicamente o acordo Mercosul-UE e que as dificuldades já são conhecidas de todos: as áreas de agricultura, serviços e serviços financeiros. "Dificuldades de caráter técnico e econômico podem ser superadas com vontade política. É preciso encorajar a Europa e nós o faremos como parlamentares europeus", afirmou o líder do Partido Democrático. Ele disse que ouviu de Lula um relato sobre a situação do Brasil. "O Brasil é um país que está em importante momento de crescimento econômico e encontrou, com Lula, forte estabilidade política e perspectiva de crescimento muito importante", acrescentou. Em maio, provavelmente na segunda quinzena, D´Alema estará no Brasil com uma delegação do Parlamento Europeu para tratar da integração Depois do café da manhã, o presidente brasileiro, acompanhado do ex-presidente Itamar Franco e do chanceler Celso Amorim, fez rápida visita à Basílica de San Pietro in Vincoli, guiada pelo pároco Bruno Giulianni, que morou 40 anos no Brasil. A basílica foi a primeira igreja urbana, construída dentro dos muros de Roma, e abriga a escultura Moisés, de Michelangelo. A visita durou cerca de 20 minutos. Por volta das 13 horas (horário local - 8 horas em Brasília), Lula e sua comitiva seguiram para Camarões, primeira escala da viagem à África. A chegada ao Aeroporto Internacional de Nsimalen está previsto para às 18 horas. O presidente ficará hospedado no Hotel Hilton e, às 20 horas, será homenageado com um jantar oferecido pelo presidente da República de Camarões, Paul Biya, no Palácio Presidencial. As informações são da Radiobrás.