Lula diz empresário tem que melhorar artigos de exportação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que os empresários do Brasil precisam ser desafiados para que melhorem a qualidade dos produtos de exportação. Ao final de seu discurso, declarou: "No mundo globalizado, ninguém dá colher-de-chá para ninguém, ninguém vai comprar coisas do Brasil porque que tem criança de rua, prostituição infantil e analfabeto. As pessoas vão comprar coisas do Brasil quando (o País) souber melhorar a qualidade de seus produtos e tivermos a ousadia de vender as coisas lá fora. Vocês precisam desafiar os empresários brasileiros".