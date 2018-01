Lula diz não se preocupar com queda na produção industrial O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira, que "a gente não pode ficar assustado" com a queda de 1,4% registrada na produção industrial de setembro. Em conversa com jornalistas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, após encerrar a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Lula disse não estar preocupado com os números de setembro. "Não estou preocupado. Acho que a questão do crescimento está em curso. Estou convencido de que estamos preparados para crescer mais do que estamos habituados. Se você pegar, hoje, a indústria automobilística, ela já recuperou os mesmos 10% que tinha crescido no mês de agosto", declarou. O presidente disse, também, que quer anunciar medidas para o desenvolvimento do setor de infra-estrutura "ainda neste mês, ou, no mais tarde, no começo de dezembro". E acrescentou: "Quero ver se anuncio essas medidas antes de tomar posse. O meu problema, agora, é tentar destravar todas as coisas que podem dificultar os investimentos." A uma pergunta sobre a possibilidade de anunciar uma meta de crescimento da economia para 2007, ele respondeu: "Eu não tenho meta. Eu tenho compromisso de fazer a economia crescer e vou fazer ela crescer."