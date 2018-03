Lula diz que 2009 'foi mais do que bom' O ano de 2009 "foi mais do que bom", disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no programa de rádio "Café com o Presidente", ao lembrar o pânico por causa da crise financeira e o pessimismo que tomou conta do mundo neste ano. Quanto a 2010, Lula acredita que o Brasil entra o ano em situação confortável, com a "economia crescendo", gerando empregos, com programas de investimento em infraestrutura tais como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o "Minha Casa, Minha Vida" e o pré-sal. "Quero dizer ao povo brasileiro que eu estou mais otimista do que qualquer cidadão brasileiro, acho que eu nunca estive otimista como eu estou agora."