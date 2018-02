Lula diz que Bolívia congelou decisão de expropriar refinarias da Petrobras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira que a Bolívia congelou a decisão de expropriar as refinarias da Petrobras naquele país. "A atitude de hoje (Bolívia) já foi congelada", assegurou ele, em entrevista ao Jornal da Band. Ele explicou que a decisão de La Paz foi comunicada nesta quinta ao assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, pelo vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera. Lula disse também que independente das boas relações que mantém com aquele país e seu presidente Evo Morales, "se a Bolívia teimar em tomar atitudes unilaterais o Brasil vai ter que pensar em como fazer uma coisa mais dura." Entretanto, admitiu que prefere trabalhar para que a situação seja resolvida de forma negociada. "A Bolívia é um país muito pobre e aquele povo precisa da ajuda do Brasil para se desenvolver." Sem citar nomes, o presidente criticou também a maneira como seus adversários nesta campanha estão utilizando a questão boliviana para atacar sua administração. "Precisamos saber que o Brasil será este ponto de equilíbrio; se eu não briguei com o Bush (George W. Bush, presidente dos EUA), por que eu vou brigar com o Morales?", indagou. O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, informou, por intermédio de sua assessoria, que, em conversa por telefone com o vice-presidente da Bolívia, Alvaro García Limera, obteve a confirmação de que a resolução que determinou a apropriação das receitas das refinarias da Petrobras na Bolívia está suspensa por tempo indeterminado. Segundo a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o governo boliviano dará as explicações sobre o assunto.