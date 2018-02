Lula diz que Brasil 'cansou de ser pequeno' na economia

Segundo ele, hoje o País dispõe de uma série de vantagens competitivas e pode suprir o mundo com alimentos, biocombustíveis e, agora, também com petróleo. "Para que tudo isso aconteça, é preciso aprender a não pedir licença para nosso tamanho."

Ele também citou as empresas de construção civil e os bancos brasileiros, que "não devem nada" aos estrangeiros. "Companhias como a Petrobras e a Vale podem disputar em igualdade de condições com as empresas internacionais."

Lula afirmou que as empresas brasileiras não devem ter medo de se transformarem em multinacionais, pois isso seria motivo de orgulho para o País. Para ele, a melhor forma de incentivar as companhias nacionais no exterior é facilitar o financiamento, o que está sendo feito agora com o escritório do BNDES em Londres. Além disso, o presidente afirmou que o escritório na capital britânica ajudará a convencer as companhias estrangeiras a investir no Brasil. "O Brasil é uma grande oportunidade para quem quiser negócios e investimentos", disse o presidente.