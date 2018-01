Lula diz que Brasil precisa ´ser destravado´ para competir Na cerimônia em que sancionou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Senado e a Câmara dos Deputados deram "demonstrações extraordinárias", com a aprovação de vários projetos, de que o Brasil precisa "ser destravado". Segundo o presidente, a lei sancionada nesta quinta foi aprovada "quase que por consenso" no Congresso. "A lei vai melhorar a vida de milhares de pequenas empresas, vai facilitar o pagamento de impostos e diminuir a economia informal". O presidente destacou que este é mais um passo para o Brasil modernizar sua economia para competir com países emergentes, como a China, a Índia e Rússia. "Nós estamos competindo não apenas com as economias consolidadas, como Estados Unidos, Europa e Japão, mas com as economias emergentes, que estão oferecendo mais facilidade para atividades empresariais, para o crescimento e para o crédito." Segundo o presidente, agora o governo precisa buscar outros mecanismos para continuar "destravando o País." Entre os projetos aprovados pelo Congresso, Lula citou o que criou o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico), o que reajustou o salário mínimo e a lei sancionada hoje. Marcos regulatórios Lula destacou também que o governo trabalha para garantir a fixação de marcos regulatórios para os setores de infra-estrutura, como a construção civil. "Para destravarmos o País, é preciso investir em infra-estrutura e garantir (com marcos regulatórios) que os empresários não sejam pegos de surpresa", declarou. Lula citou a construção civil como um dos setores da infra-estrutura em que podem ser feitos investimentos. "Todo mundo sabe que a construção civil foi um setor que ficou paralisado vinte anos. E acho que o setor pode crescer mais do que 2,4% ao ano. Em documento entregue nesta semana ao presidente, empresários da construção civil afirmam que esse crescimento será possível se forem investidos R$ 206 bilhões. Ao final do discurso, Lula afirmou: "Estamos dispostos a quebrar cercas e abrir cancelas para dar ao Brasil as oportunidades perdidas nos séculos 19 e 20." Veja na edição desta sexta, dia 15, o especial Microempresas, que estará encartado no jornal O Estado de S. Paulo, e acompanhe no Portal Estadão mais informações sobre o assunto.