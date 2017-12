Lula diz que Brasil retomou o controle do desenvolvimento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em Campinas, que o Brasil retomou o controle do seu desenvolvimento e não retrocederá na rota do desenvolvimento, do crescimento econômico e do controle inflacionário. "Em hipótese alguma deixaremos isso acontecer por conta de interesses partidários que não sejam os interesses da Nação." No evento de lançamento do Programa de Reestruturação da Brasil Ferrovias, o presidente afirmou que os investimentos em infra-estrutura foram negligenciados no Brasil. "Hoje é um dia muito importante, porque além de reestruturarmos a Brasil Ferrovias, estamos reordenando o processo de privatização que deixou à deriva o sistema de transporte ferroviário, tão essencial num País continental como o Brasil." Ao dizer que os investimentos em infra-estrutura foram negligenciados por muito tempo no País, o presidente anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) retomará firmemente os investimentos nesta área. "Hoje o sentimento é outro, pois o Brasil volta a crescer", ressaltou.