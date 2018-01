Lula diz que ?coisas acontecem? quando há bons projetos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que as regras para investimento no setor de energia elétrica estão definidas e que "quando temos bons projetos, as coisas acontecem". Ele citou que o programa de investimento em fontes alternativas de energia elétrica (Proinfa) pretendia contratar a geração de 3.300 megawatts e apareceram propostas de 6.600 megawatts no valor de R$ 8,5 bilhões nos próximos dois anos. Ele citou também que, de junho a dezembro, o governo conseguiu desobstruir 17 obras de usinas hidrelétricas que estavam paralisadas por causas diversas e agora estão em construção. Lula afirmou também que o BNDES é a prova de que nem sempre existem bons projetos. Ao fazer esta afirmação o auditório, no subsolo do BNDES, onde o presidente fazia a abertura do Fórum Nacional este ano, irrompeu em aplausos a Lula. O presidente falou ainda das parcerias público-privadas que considera que podem "contribuir muito", uma vez que "o Estado não tem os recursos que teve no passado e nem tem a pretensão de atuar sozinho".