Lula diz que governo discute solução para sementes transgênicas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, que o governo discute uma solução para o pedido dos agricultores gaúchos que querem usar sementes transgênicas de soja sem certificação. Lula disse que há uma discussão no governo, que propõe um acordo para estas sementes, talvez mediante uma troca, disse ele, sem detalhar a proposta. A solução deve estar pronta nesta quinta à tarde ou na sexta-feira, previu Lula. O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, terá reunião nesta quinta à tarde, na Expointer (Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários), em Esteio, com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag).