Lula diz que há margem de manobra em relação a juros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou hoje que há margem de manobra para novas reduções na taxa básica de juros, a Selic, graças à situação da economia brasileira. A uma pergunta se achava que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) poderá manter o processo de redução dos juros básicos nos próximos meses, ele respondeu: "A política econômica feita pelo governo brasileiro está permitindo que tenhamos uma margem de manobra. Se será um ponto, meio ponto, 0,75 ponto, as pessoas que estão com as tabelas é que vão decidir."