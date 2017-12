Lula diz que meta para 2005 é crescer, gerar emprego e renda O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que a política de seu governo não deixa dúvidas de quais são as diretrizes para 2005, que são as de crescer, gerar emprego e garantir renda, bases do desenvolvimento sustentado. Na solenidade de lançamento do Fundo Brasil Energia, o presidente disse ainda que é por isso que o governo dedica tanto tempo e atenção negociando projetos de Parcerias Público-Privadas. Segundo Lula, foi também por essa razão que o governo propôs ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma nova metodologia de cálculo que permitirá a redução, em cerca de R$ 3 bilhões, da meta de superávit primário em 2005, para investimentos em infra-estrutura. Outra razão apontada por Lula foi a nova Lei de Falências, depois de 11 anos de tramitação no Congresso. "E por acreditar nessa rota do crescimento é que elevamos em 10% o poder de compra do salário mínimo e corrigimos em 10% a tabela de desconto do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)", afirmou, referindo-se à elevação do salário mínimo doa atuais R$ 260,00 para R$ 300,00, a partir de maio de 2005, e da correção da tabela do IRPF a partir de janeiro.