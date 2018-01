Lula diz que País continuará crescendo com inflação baixa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer, em seu programa de rádio "Café com o Presidente", que a economia e as exportações estão crescendo. "E eu estou certo de que as bases, a sustentabilidade do que estamos fazendo vão permitir que o Brasil continue crescendo muito mais e, o que é importante, crescer com a inflação baixa", disse. Lula lembrou que, no próximo final da semana, participa de mais uma reunião de Cúpula das Américas. Dessa vez, o tema é a geração de empregos e o papel dos governos na promoção do desenvolvimento. Segundo ele, a reunião é extremamente importante, porque envolve todos os países da América Latina mais Canadá e Estados Unidos, com a presença do primeiro-ministro do Canadá e do presidente Bush. "É importante, porque vai ser uma espécie de troca de experiências".