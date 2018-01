Lula diz que período mais crítico da economia já passou O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista a correspondentes estrangeiros no Brasil, que o período mais crítico para a economia do Brasil já passou. Por esse motivo, o país não tem pressa em renovar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Sobre os argumentos de analistas de que um novo acordo inspiraria confiança entre os investidores e serviria como uma espécie de seguro, Lula declarou que o Brasil não deve se sentir pressionado para fechar um novo acordo com o FMI, que só seria necessário se houvesse alguma crise externa. As informações são da Associated Press.