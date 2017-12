Lula diz que política de juros continuará gradual O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta segunda-feira um prognóstico conservador para a política econômica no ano que vem, mas tratou de cobrar do setor financeiro que "faça a sua parte" na geração de empregos. "Não há caminho de volta na nossa economia, vamos continuar fazendo o juro na medida do possível, fazer sem sobressalto", afirmou o presidente a uma platéia de empresários e políticos que participaram da entrega do prêmio de destaques do ano, oferecido pela Editora Três. Depois de ressaltar que o governo não pode "viver de dívida", Lula afirmou que não pretende dar "passo maior do que a perna": "Não vamos fazer aquela política que parece milagrosa, para que todo mundo festeje em 3 meses e depois de 4 meses tá todo mundo chorando." Dirigindo-se ao proprietário do Bradesco, Lázaro Brandão, pediu a colaboração dos bancos. "Os bancos podem se preparar porque vão ser motivados, se depender do governo, a ganhar dinheiro investindo em coisas que signifiquem geração de empregos, geração de riqueza e distribuição de renda", afirmou. "E para que isso aconteça, o governo não pode ser o maior incentivador dos bancos ganharem sem investir no setor produtivo, oferecendo títulos a juros exorbitantes. Nós vamos fazer a nossa parte e não tenho dúvidas de que o sistema financeiro fará a dele." As declarações do presidente soam como um banho de água fria nas expectativas do PT, que no fim de semana aprovou uma resolução cobrando maior "inflexão" na política econômica para o desenvolvimento e a geração de empregos.