Lula diz que relação com os EUA é a melhor possível As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são as melhores possíveis e o Brasil não vai "enfrentar" nenhum país, mas sim construir parcerias, disse hoje, em Genebra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre as negociações da Alca. Segundo ele, o Brasil não irá negociar de forma apressada. "Tudo o que é feito de forma apressadas deixa prejuízos enormes para quem faz assim", disse. "Estamos com toda a cautela do mundo, discutindo a Alca e discutimos com a mesma seriedade que Europa teve para construir o seu bloco em 30 anos". O presidente afirmou que deseja uma "área de livre comércio que leve em conta a disparidade entre as várias nações". "Estamos conversando e a relação (entre o Brasil e os Estados Unidos) é a melhor possível", disse. Segundo ele, a diferença é que hoje os dois países estão conversando "mais de igual para igual, sem nenhuma subserviência". Lula afirmou que, no Brasil, "existe muita gente apressada que diz que temos que aceitar tudo o que os Estados Unidos nos propõe. Outros dizem que não podemos aceitar nada. Como governo, não estamos nem em uma posição nem na outra. Queremos a Alca mais justa e mais equânime possível". O presidente defendeu a preservação da indústria e da agricultura de cada país. "Queremos que todas sobrevivam, senão não teremos sustentação e equilíbrio político (no continente)", disse.