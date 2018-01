Lula diz que reunião com Blair foi "muito interessante" O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou "muito proveitosa para o Brasil", a viagem que fez na semana passada a quatro países da África - Argélia, Benin, Botsuana e África do Sul. Em sua entrevista semanal no programa Café com o Presidente, Lula comentou sua participação na Cúpula da Governança Progressista, em Pretória, e considerou "muito interessante" a reunião que teve com o primeiro-ministro inglês Tony Blair. "Todos nós estamos convencidos de que o acordo de comércio, sobretudo na área de agricultura, precisa tratar com muito carinho a situação dos países mais pobres", ressaltou. O presidente disse que não estava se referindo ao Brasil, "que é competitivo na área da agricultura, que é competitivo em várias áreas de produtos manufaturados", mas sim a países como o Benin, por exemplo,que tem apenas o algodão em sua pauta de exportação. "Nós precisamos garantir que essas nações tenham o reconhecimento dos seus produtos nos países ricos e que esses países ricos tirem os subsídios dos seus produtos para comprar produtos dos países pobres." Lula disse também ter levantado à Cúpula da Governança Progressiva o debate sobre novas matrizes de energia, área em que destacou um grande potencial do Brasil na exploração do biodiesel e do álcool. "O Brasil é imbatível na produção de álcool. Temos tecnologia e já estamos exportando e poderemos exportar muito mais." No entanto, Lula ressaltou que o Brasil deve utilizar essa vantagem para ajudar os países pobres. "Eu fiz questão de dizer também que o Programa do Biodiesel é um programa para ajudar os países pobres. Os países ricos podem escolher um país pobre, podem financiar tecnologia, podem mandar fábrica, mandar biodiesel lá e eles comprarem o biodiesel para utilizar nos seus caminhões, nos seus ônibus, nos seus carros. Portanto, eu acho que a sorte está colocada", concluiu.