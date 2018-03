Lula diz que se encontrará com presidente da Vale na 2ª-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que terá um encontro na próxima segunda-feira, 19, com o presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, em São Paulo, para discutir projetos de investimentos da empresa. "Ele vai me apresentar os projetos da Vale sobre investimentos importantes e vou esperar ele mesmo anunciar esses projetos", afirmou.

Veja também:

Vale vai investir R$ 9,5 bilhões em Minas Gerais

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eike Batista negocia fatia da Vale e critica Agnelli

Em entrevista após visita às obras de concretagem do Eixo Norte da transposição, Lula deu a seguinte resposta ao ser perguntado sobre uma eventual taxação das exportações do minério de ferro: "não estamos pensando nisso". E completou: "O que eu quero é que a Vale, que é uma empresa importante, não ache que é só do governo tem o interesse de fazer as coisas acontecerem. As grandes empresas também tem que fazer as coisas acontecerem e a Vale sabe a importância dela. Eu quero é gerar mais empregos".

O presidente quer que a Vale exporte produtos com um volume maior de valor agregado. "Eu quero que a Vale faça mais, exporte mais valor agregado e menos minério", disse.

Sobre sua a relação com a diretoria da Vale, o presidente voltou a dizer que não tem problemas com Agnelli. Ele acrescentou que no último encontro que teve com Roger Agnelli, há algumas semanas, avaliou projetos de investimentos da companhia. "os projetos me satisfizeram. Me deixaram feliz", disse num tom diplomático. Lula chegou a criticar a atuação da Vale durante o período crítico da crise, quando a companhia adiou a construção de siderúrgicas e investimentos na construção de navios.