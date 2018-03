Lula diz querer que a Vale 'exporte mais valor agregado'

Lula também informou que teve um encontro com Roger Agnelli há algumas semanas, na qual o presidente da Vale apresentou projetos de investimentos da companhia, entre os quais o de uma siderúrgica. Em conversas anteriores que já teve com Agnelli, Lula tem citado a construção da usina siderúrgica de Marabá, no sudeste do Pará, cujo nome será "Siderúrgica Aços Laminados do Pará". A construção dessa siderúrgica foi um projeto apresentado pela Vale no início do primeiro mandato do governo Lula e até hoje não saiu do papel. A siderúrgica teria, como objetivo, aproveitar parte do minério extraído da serra de Carajás.