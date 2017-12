Lula e Amorim discutem situação após recuo de Morales O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, têm um encontro de trabalho em um hotel no centro desta capital. Eles avaliam a nova situação criada nas relações com a Bolívia depois que o presidente boliviano, Evo Morales, voltou atrás, nesta sexta-feira, nas acusações feitas na última quinta ao Brasil e à Petrobras. Amorim evitou fazer comentários sobre as novas declarações de Morales. O fato é que um dia após acusar a Petrobras de contrabando, sonegação e de agir ilegalmente na Bolívia, o presidente boliviano recuou. Ele negou ter afirmado que a estatal brasileira é "sonegadora de impostos e contrabandista" na Bolívia. "Eu disse que vamos investigar se as empresas petroleiras pagam ou não pagam imposto, se fazem contrabando ou não. Isso está sujeito a investigação. Eu disse que há denúncias contra algumas empresas, não falei da Petrobras." Morales também voltou atrás no que disse sobre o Acre. Ontem ele afirmou que seu país havia trocado o Acre com o Brasil por "um cavalo". Hoje ele disse que não conhece o estado brasileiro. "Que Acre? Não conheço nenhum Acre", disparou Morales. O presidente Lula, por sua vez, cancelou seu comparecimento ao que está sendo oferecido agora pelo presidente da Áustria, Heinz Fisher, aos chefes de Estado e de governo e ministros que participam da reunião de cúpula da América Latina, Caribe e União Européia. Além disso, o encontro que o presidente brasileiro teria no início da tarde (horário de Brasília) com a presidente do Chile, Michele Bachelet, também foi cancelado. Poderá ser remarcado, segundo assessores, mas um novo horário ainda não foi definido. Amanhã, o presidente Lula vai tomar café da manhã com Morales.