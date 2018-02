Lula e Bush ainda tentam acordo na OMC, diz embaixador dos EUA Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos estão determinados a dar impulso a um acordo sobre o comércio global, e Washington espera que haja algum progresso nas próximas semanas. disse na segunda-feira o embaixador dos EUA no Brasil. Brasileiros e norte-americanos são parte de um grupo central de negociadores, que inclui também a Índia e a União Européia. As partes falharam em alcançar um acordo estrutural na Rodada de Doha, que trata da liberalização dos mercados em todo o mundo e é patrocinada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). "Os presidentes estão muito, muito focados em atingir uma resposta positiva", disse o embaixador Clifford Sobel, que acompanhou as conversas bilaterais de alto nível no Brasil neste mês sobre de Doha. "É complicado, mas nós não desistimos, e talvez com lideranças como os presidentes (George W.) Bush e (Luiz Inácio) Lula (da Silva)... nós ainda possamos ter sucesso", disse Sobel durante um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). As conversas na OMC serão retomadas nesta semana em Genebra, em preparação a um encontro ministerial que deve ocorrer em setembro. Mediadores na organização propuseram na semana passada um último esforço conciliatório para superar impasses em bens agrícolas e industriais. "Abrir (as negociações) para um grupo maior de países em Genebra pode ser o tipo de catalisador necessário para um avanço", disse Sobel. O Brasil afirmou que a proposta conciliatória da OMC favorecia claramente os países ricos. Sobel, por sua vez, afirmou que os outros países precisavam ser mais flexíveis e que as nações em desenvolvimento seriam as maiores beneficiadas em um eventual acordo. A Rodada de Doha foi lançada em 2001 para impulsionar a economia global e ajudar os países em desenvolvimento a usar o comércio para combater a pobreza. (Por Andrei Khalip)