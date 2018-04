Lula e Chávez anunciam novo complexo petroquímico na 2ª Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez, anunciarão na próxima segunda-feira, 16, a construção conjunta de um complexo petroquímico no leste venezuelano, informaram nesta sexta fontes oficiais. Lula fará o anúncio durante a viagem à ilha Margarita, na Venezuela, onde participará da Cúpula Energética Sul-Americana, convocada por Chávez, no começo da semana que vem. Fontes oficiais brasileiras explicaram que Lula deve fazer uma escala na cidade de Barcelona, vizinha a Puerto La Cruz, de onde se dirigirá ao complexo petroquímico de Jose para se encontrar com Chávez e fazer o anúncio oficial. Segundo as mesmas fontes, Lula e Chávez se encontrarão em Jose na segunda-feira ao meio-dia e dali se dirigirão a Margarita para a abertura da Cúpula Energética. No encontro, Lula insistirá nas vantagens dos biocombustíveis, que se transformaram em uma das pontas-de-lança mais afiadas das políticas comercial e externa do governo brasileiro. O etanol foi duramente criticado pelo presidente venezuelano e de seu principal aliado político, o cubano Fidel Castro, que nos últimos dias receberam um inesperado respaldo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Chávez e Fidel afirmam que o desenvolvimento de biocombustíveis em grande escala encarecerá os alimentos e fará com que terras dedicadas a estes produtos sejam destinadas à produção dos novos carburantes.