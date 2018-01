Lula e Chávez discutirão refinaria de Pernambuco na 2ª O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcará no domingo para Venezuela. Ele vai se encontrar com o presidente Hugo Chávez, em Ciudad Guayana, para tratar, entre outros assuntos, do investimento conjunto da Petrobras e da estatal venezuelana PDVSA para a construção de uma refinaria em Pernambuco. O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau e o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, integrarão a comitiva. O empreendimento terá investimentos de US$ 2,5 bilhões e a previsão é de que a refinaria processará até 200 mil barris diários de petróleo pesado. Fontes da Petrobras negaram rumores de que a empresa pretenda desistir da parceria e tocar o projeto sozinha. Segundo as mesmas fontes, o acordo já foi feito e o projeto está em andamento. Na quinta-feira, no Rio de Janeiro, Gabrielli recebeu a visita do governador eleito de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), para acertar os detalhes da instalação. Segundo fontes da empresa, dois terços do terreno onde será construída a refinaria, no distrito industrial de Suape, já foram liberados. Campos se comprometeu a liberar o restante do terreno quando assumir o cargo. A expectativa da Petrobras é de que a terraplenagem já comece em meados de 2007. Ponte A programação de Lula na Venezuela ainda não foi definida, mas, segundo assessores, o principal compromisso será a inauguração da segunda ponte sobre o rio Orinoco, em Ciudad Guayana, quando Lula se encontrará com Chávez. A ponte foi construída pela empreiteira brasileira Odebrecht e integra o corredor de transportes, que contará com a construção de 166 quilômetros de rodovias. Esta será uma das principais rotas de exportação para levar produtos de Boa Vista e Manaus ao Mar do Caribe.