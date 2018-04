Lula e Chávez divergem sobre a criação do Banco do Sul Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez, defenderam a produção de biocombustíveis na América do Sul na terça-feira, 17, mas se mostraram de lados diferentes sobre a criação do Banco do Sul. Os dois chefes de Estado - junto com autoridades dos 12 países da América do Sul - assinaram uma declaração conjunta durante a 1ª Cúpula Energética Sul-Americana ?expressando seu reconhecimento do potencial dos biocombustíveis para diversificar a matriz sul-americana?. ?Neste sentido, conjugarão esforços para trocar experiências na região, com o objetivo de chegar à eficiência máxima no emprego destas fontes, de forma que promova o desenvolvimento social, tecnológico, agrícola e produtivo?, afirma a Declaração de Margarita, como é chamado o texto assinado na ilha Margarita. Lula negou qualquer mal-estar com Chávez sobre as críticas recentes do venezuelano ao uso de alimentos para produção de combustível. Posições diferentes Durante a elaboração do texto, o Brasil manteve uma posição diferente da Venezuela e da Bolívia na questão do etanol, informaram fontes da Presidência brasileira. Bolívia e Venezuela queriam incluir na declaração um item que defendesse a compatibilidade da produção de biocombustíveis com as preocupações de produção agrícola e preservação do ambiente. Segundo o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, o texto foi trocado para incluir todas as formas de combustível, não apenas o etanol. ?Os países querem assinalar a importância de assegurar a compatibilidade entre a produção de todas as fontes de energia, a produção agrícola, a preservação do meio ambiente e a promoção e defesa das condições sociais e trabalhistas dignas, assegurando o papel da América do Sul como região produtora eficiente de energia.? Substituição Após a cúpula, Lula ressaltou que a produção de etanol não pode substituir a produção de alimentos, uma das críticas que Chávez fizera ao projeto de biocombustíveis. ?Obviamente que não existe nenhuma possibilidade da competição entre a produção de alimento e a produção de biocombustível. Ou seja, ninguém vai deixar de plantar feijão, ninguém vai deixar de plantar arroz para plantar biocombustível?, disse Lula a jornalistas. ?O problema do alimento no mundo não é a falta de produção de alimento, é a falta de renda para as pessoas comprarem alimento.? Chávez demonstrou interesse nos biocombustíveis e defendeu que todas as refinarias de petróleo do continente tivessem em suas instalações uma usina para produção de etanol, que seria usado como aditivo à gasolina, em substituição ao chumbo. ?Isso implica em milhões de hectares de (plantações de) cana ou de mamona para oxigenar o combustível?, disse Chávez. Ele disse que, mesmo nas refinarias venezuelanas, já estão sendo construídas usinas de etanol. O venezuelano disse que o projeto brasileiro ?não tem nada a ver com a loucura americana de substituir gasolina por biocombustíveis? e anunciou que a Venezuela vai retomar a compra do etanol brasileiro. Banco do Sul Lula disse que a criação do Banco do Sul - uma espécie de resposta sul-americana ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial, proposta por Chávez e pelo presidente argentino, Néstor Kirchner - não foi discutida na cúpula, mas afirmou que o Brasil quer participar da concepção do projeto desde o começo. ?É preciso definir antes de qualquer coisa o que é o Banco do Sul, para que ele serve. Ele é um banco com a mesma finalidade do FMI, do Banco Mundial, do BNDES? Primeiro precisamos definir para que queremos o banco, para depois saber se compensa entrar ou não?, disse Lula. Chávez disse que os países sul-americanos vão continuar discutindo o assunto, mas que ?não se trata de relançar o programa?. Em Washington, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, havia dito no sábado, 14, que era preciso ?rasgar? o projeto atual e começar novamente. Outra proposta de Chávez - a criação de uma espécie de Opep dos produtores de gás natural - também não foi discutida pelos presidentes da Cúpula, segundo Lula. Durante a 1ª Cúpula Energética Sul-Americana, os presidentes concordaram com o projeto de Chávez de mudar o nome da Comunidade Sul-americana de Nações (Casa) para União de Nações Sul-americanas (Unasur, na sigla em espanhol). Também decidiram criar uma secretaria permanente na capital equatoriana, Quito, já que a entidade - lançada há mais de dois anos - ainda não tinha uma sede definida. Na manhã da terça-feira, o presidente Lula teve um encontro reservado com o presidente boliviano Evo Morales. Lula saiu da reunião irritado com Morales, mas fontes do governo não souberam dizer o motivo da irritação.