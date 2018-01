Lula e Chávez lançam pedra fundamental de refinaria em PE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, participam logo mais, às 11 horas, do lançamento da pedra fundamental da Refinaria General José Ignácio Abreu e Lima, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, no município de Ipojuca (PE). A unidade, que será construída em parceira entre a Petrobrás e a Petróleos de Venezuela S. A., deverá consumir investimento de US$ 2,5 bilhões. As atividades da refinaria devem ser iniciadas em 2011. A previsão é de que, ao longo dos quatro anos de construção, a obra gere 230 mil empregos diretos e indiretos. Após participar do lançamento da pedra fundamental da refinaria em Suape, Lula participa de almoço com Chávez, oferecido pela Petrobras, segundo informou o Palácio do Planalto. Em seguida, o presidente embarca para sua cidade natal, Guaranhus, também em Pernambuco, onde inaugura nova escola técnica do Senai. O centro educacional profissionalizante vai receber o nome da mãe de Lula, Eurídice Ferreira de Melo, Dona Lindu, falecida em 1980.