Lula e Chávez vão discutir setor energético, diz Amorim O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou nesta terça-feira que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, da Venezuela, deverão discutir, no encontro desta quinta-feira, em Brasília, questões relativas ao setor energético. Entre os temas, estão a exploração das jazidas de gás Mariscal Sucre, por uma parceria entre a Petrobras e a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), e um outro projeto conjunto das empresas que prevê a construção da refinaria Abreu de Lima, em Pernambuco. Os presidentes também tratarão do projeto mais ambicioso de construção de um gasoduto, que a partir das jazidas venezuelanas levaria gás ao Brasil, ao Uruguai, Argentina e Chile. Trata-se de um dos mais emblemáticos projetos da integração energética sul-americana. Além das negociações no setor energético com a Venezuela, Amorim acredita que a visita do presidente eleito do Equador, Rafael Correa, ao País pode render conversas sobre as possibilidades de parceria da Petrobras para a exploração do petróleo no Equador e também da disposição daquele país de aprofundar as relações com o Mercosul. Diante das primeiras declarações de Correa de que promoverá uma revisão dos contratos das petroleiras estrangeiras que atuam no País, Amorim deixou claro que toda parceria tende a atender os interesses de ambos os lados e que as condições oferecidas pelo país que pretende atrair esses investimentos devem ser favoráveis às empresa brasileiras. Doha O ministro admitiu, também nesta terça, que não considera possível concluir o acordo final da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio, até junho de 2007. Para ele seria factível nesse período apenas fechar as negociações sobre as modalidades do acordo, ou seja, sobre as regras gerais de cada um dos capítulos. Segundo Amorim, ainda pesa muito, na definição dos rumos da rodada, a posição dos Estados Unidos sobre os cortes nos subsídios a seus agricultores; a definição interna dos EUA sobre o seu calendário legislativo, a aprovação da nova lei agrícola e também a extensão do prazo do mandato que o legislativo concede ao executivo para negociar acordos comerciais. De acordo com o ministro, o fato de o novo Congresso americano ter maioria democrata não fará muita diferença para posições dos Estados Unidos no capítulo agrícola da Rodada. Ele avalia que a posição dos parlamentares americanos sobre a área agrícola depende mais do Estado de onde eles provêm do que de seus partidos. "Ter maioria democrática ou republicana não faz diferença. O que fará diferença são algumas avaliações que o Executivo americano ainda não fez", afirmou. O ministro acrescentou que na próxima semana terá uma conversa, por telefone, com a representante dos Estados Unidos para o Comércio, Susan Schwab, para tratar dessas questões. Desde o último final de semana, o ministro manteve conversas, também por telefone, com os seus equivalentes da Índia, Kamal Nath, do Japão, Akira Amari, da União Européia, Peter Mandelson e com o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy.