Lula é convidado para reunião de empresários em Santiago O presidente da Sociedade de Fomento Fabril do Chile, Juan Claro, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a participar em novembro de uma reunião entre os empresários mais importantes da Ásia e do Pacífico, a ser realizada em Santiago. O encontro, segundo Claro, seria um importante sinal do Brasil na busca de novos caminhos de integração para chegar a esses outros mercados comerciais. Ainda durante o encontro do presidente Lula com empresários brasileiros e chilenos, o ministro da Fazenda do Chile, Nicolás Eyzaguirre, elogiou a retomada da economia brasileira e fez uma avaliação da situação do Chile sobre como o país chegou à abertura de novos mercados.