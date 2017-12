Lula e Evo já estão reunidos Os presidentea Luiz Inácio Lula da Silva e Evo Morales já se encontram reunidos para um café da manhã no luxuoso Hotel Imperial, em Viena, onde o mandatário brasileiro está hospedado. Lula recebe Morales numa sala de reuniões na suíte presidencial. Os dois estão discutindo a crise provocada pelas declarações de Morales, quando chegou à capital austríaca, acusando a Petrobrás de "sonegadora de impostos e contrabandista". Na sexta-feira, no entanto, Morales recuou e negou os ataques à Petrobras, sustentando enfaticamente que seu governo não está expulsando a empresa brasileira e culpando a imprensa do País por tentar provocar tensões entre ele e Lula. O presidente brasileiro está vestido informalmente, sem terno e gravata. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e assessores estão presentes. No encontro, segundo auxiliares, Lula fará questão de deixar claro seu descontentamento com as seguidas manifestações de hostilidade ao Brasil e à Petrobras dadas pelo presidente boliviano. Apesar do recuo de Evo, o presidente brasileiro não vai mandar interromper os estudos para que a Petrobras reduza a dependência do gás boliviano - planos que incluem a importação do produto de outros fornecedores, caso for necessário.