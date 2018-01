Lula e FHC têm políticas econômicas diferentes, diz Malan O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan negou, em entrevista à Rádio Eldorado, que a política econômica do governo Lula seja uma continuação da praticada no governo Fernando Henrique Cardoso. Para o presidente do Conselho Administrativo do Unibanco, existem medidas que precisam ser tomadas, não importa quem esteja no poder. Ele elogiou o projeto em estudo pelo governo federal de isenção do imposto de renda para aplicações de investidores estrangeiros em títulos públicos. Para Malan, a idéia deve reduzir a dívida pública do Brasil. No entanto, ele se diz preocupado com alguns detalhes da regulamentação que ainda não estão esclarecidos. Pedro Malan ressalta que os grandes lucros obtidos pelos bancos refletem a expansão do crédito em 2005. Analistas estimam que a rentabilidade das instituições cresceu em até 40% ano passado, sete vezes mais do que a inflação acumulada no período. O ex-ministro da Fazenda acredita que o resultado positivo foi causado pela redução de custos. Segundo ele, a rentabilidade dos bancos não reduzirá as tarifas para os clientes. Pedro Malan alega que a atividade no Brasil é muito competitiva e as taxas dependem dessa disputa.